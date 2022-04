Kanserle mücadele ederken hayata sanatla tutundu

MANİSA - Manisa'da kanser olduğunu öğrendikten sonra çini kursuna katılan kadın, kurs sayesinde kafasındaki tüm kötü düşünceleri attığını söyledi. Kanser tedavisinin yanında katıldığı çini kursu sayesinde hayata bakış açısının da değiştiğini ifade eden Tuğba Pamuksuz, kursun kendisine tam anlamıyla terapi olduğunu söyledi.

Manisa'da evli ve 2 çocuk annesi Tuğba Pamuksuz 6 ay önce meme kanseri olduğunu öğrendikten sonra tamamen hayata küstü. Oldukça zorlu süreci 2 küçük oğlunun desteğiyle atlatan Pamuksuz'un evde kaldığı süreçte beynini kemiren düşüncelerden kurtulmasını ise geçtiğimiz ay keşfettiği çini kursu sağladı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediyesinin Kurşunlu Han'da ortak açtığı birçok kurstan biri olan çini kursunda eğitim gören Parmaksız, kursu tercih etme sebebini şöyle açıkladı: "Eve kapanınca bambaşka oluyor insan. Eve kapanmayın derim. Eve kapanınca beyin durmuyor, böyle mi olacak, öyle mi olacak? Bir hobi olmalı. İster gitar ister saz ister resim. Kim neyi seviyorsa onunla ilgilensin ama benim için resim bambaşka."

"Herkese tavsiye ederim"

Kursu tesadüfen gördüğünü kaydeden Pamuksuz, "6 ay öncesinde meme kanserine yakalandığımı öğrendim. 6 ay kemoterapi gördüm. Zor bir süreçti çok şükür 2 oğlumla onlar bana güç kuvvet vererek atlattım o süreci. Mart ayında Kurşunlu Han'da bir festival vardı o zaman buraya geldiğimde kursu gördüm. Cansel Hocamla tanıştım ve kursiyer olmak istediğimi söyledim. Ben de el sanatları mezunuyum, resme yatkınım. Boyalarla fırçalarla oynamayı seviyorum. Cansel hocam da bizlere karşı çok sabırlı. Tedavi sürecimde çok katkı sağladı. En azından burada hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Sadece resimle, çizimle, boyalarla uğraşıyorsunuz. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Benim durumumda olan herkese tavsiye ederim gerçekten terapi gibi geliyor insana. Muhakkak bir hobi edinsinler terapi gibi geliyor bunlar. Kendimde evde yapıyorum ama burada yapmak daha farklı." dedi.

Tedavisinin devam ettiğini ve ışın tedavisi göreceğini anlatan Pamuksuz, "Burada vakit geçirmekten çok mutluyum. Herkese tavsiye ederim. Kurşunlu Han ayrı bir huzur veriyor. Burada olmak huzur veriyor, her gün olsa her gün geleceğim. Cansel hocamdan çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Çini kursuna uğramadan gitmeyin derim." diye konuştu.

"Herkesin bir hobisi olmalı"

Her yaş grubundan insanın hayattan keyif alabilmesi için bir hobisi olması gerektiğini anlatan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Çini eğitmeni Cansel Çakır ise şunları söyledi: "Her yaş grubunun erkek, bayan, çocuk herkesin bir hobi edinmesi gerekiyor. Kurşunlu Han'da herkese hitap eden farklı kurslar var. Herkese tavsiye ederim. Burası çok güzel bir sanat merkez, kültür merkezi oldu. Keyifli vakit geçirme adına, verimli vakit geçirme adına herkes gelebilir. Bizler memnun oluyoruz. Çok fazla ilgi var. Rehabilite yeri oldu burası. İnsanın kendini iyi hissetmesi için bir hobi olması gerekiyor. Ben kendi adıma, kendi kursiyerlerimden gördüğüm hepsi çok mutlu ayrılıyorlar hatta ayrılmak istemiyorlar. Çok mutlular, çok keyifliler. Hepsi her gün gelmek istiyor. Verimli de vakit geçiriyorlar, ürettiklerini satabilirler, para da kazanabilirler kesinlikle tavsiye ediyorum."