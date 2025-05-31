Kanserle Mücadele Eden Polis Memuru Erhan Fesçekoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanserle Mücadele Eden Polis Memuru Erhan Fesçekoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erhan Fesçekoğlu, akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ödemiş'te düzenlenen cenaze törenine ailesi ve dostları katıldı.

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erhan Fesçekoğlu, Ödemiş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Fesçekoğlu için Şeker Camisinde öğlen vakti cenaze namazı kılındı.

Erhan Fesçekoğlu'nun naaşı daha sonra Zungurlu Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti İlçe Başkanı Murat Öncel, MHP İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı, mesai arkadaşları ile ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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