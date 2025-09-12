Kanserle Mücadele Eden Aysel Tanrıver, Dekoratif Sepet Kursuyla Hayata Tutunuyor

Erzincan'da 10 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulan Aysel Tanrıver, büyük ölçüde atlattığı hastalığının ardından dekoratif sepet örme kursuna katılarak hayata tutunuyor.

Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ERMEK) bünyesinde açılan dekoratif sepet örme kursuna 40 kadın katılıyor.

Ankara'da bir hastanede yapılan ileri tetkiklerde 10 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulan 65 yaşındaki ve 4 çocuk annesi Aysel Tanrıver de yaklaşık 3 yıldır kursa devam ediyor.

Hem kanser süreci hem de farklı rahatsızlıkları için 6 ayda bir Ankara'ya giderek kontrollerini sürdüren Tanrıver, sepet örme kursuna gelerek moral buluyor.

Hafta içi 5 gün kursta sepet örerek zamanını geçiren Tanrıver, bu sürecin, tedavisine olumlu etkisinin olduğuna inanıyor.

Aysel Tanrıver, AA muhabirine, tedavi sürecinde yaşadığı depresyonu arkadaş çevresi de edinerek büyük ölçüde atlattığını söyledi.

Kursun, gördüğü depresyon tedavisinde de faydalı olduğunu aktaran Tanrıver, "Çok hastaydım ama burası benim için çok güzel oldu. O hastalığı da atlattım. Kurs benim için bir tedavi merkezi oldu. Kanser ve depresyon hastalarına tavsiye ederim, bu kurslara gelsinler." dedi.

Kontrollerinin sürdüğünü dile getiren Tanrıver, başka rahatsızlıkları da bulunduğu halde kursa devem ettiğini anlattı.

"Aysel teyzemiz kanser ve şeker hastası"

Kursun usta öğreticisi Merve Aksun ise 7'den 70'e kentteki kadınlara kurs verdiklerini belirtti.

Kursun çeşitli hastalıkları bulunan kursiyerlerin tedavi süreçlerinde etkili olduğunu aktaran Aksun,"Aysel teyzemiz kanser ve şeker hastası. Buraya gelip sepet yaparak moralini düzelterek tedavisine devam ediyor. Nice ablalarımızı hem tedavi süreçlerini daha iyi atlatabilmeleri hem de arkadaş edinebilmeleri için kurslarımıza bekliyoruz. Aslında biz bu kursu verirken kültürümüzü yaymak için başladık ama aynı zamanda gelenleri de meslek sahibi yaptık." diye konuştu.

Genel olarak süs amaçlı dekoratif ürünler yaptıklarını anlatan Aksun, "Ev hanımlarımızın da evde boş vakit geçirmelerini istemediğimiz için yine meslek sahibi olmaları, arkadaş çevresi edinmeleri için buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.