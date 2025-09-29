Kanseri Yenen Üç Kadın, Hikayeleriyle Umut Verdi

Kanseri erken teşhis ve tedaviyle atlatan üç kadın, hikayelerini, yaşadıkları süreci anlatarak aynı hastalıkla mücadele edenlere umut aşıladı.

Muş'ta 26-28 Eylül'de düzenlenen "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliğine kanseri yenen İstanbullu Elif Bozkurt Gültekin (31), Sakaryalı Gamze Çırpanlı (24) ve Makedonya'dan gelen Behima Asan (26) da katıldı.

Genç yaşta meme kanseri olan Gültekin, Çırpanlı ile lenf kanseri teşhisi konulan Asan, tedavi süreçlerini ve hastalığı nasıl atlattıklarını aynı hastalıkla mücadele edenlere anlattı.

Erken teşhis ve düzenli olarak kontrole gitmenin önemiyle ilgili tavsiyelerde bulunan üç kadın, hikayelerini anlatarak umut aşıladı.

"Kanserli hastalarla süreçlerimizi paylaşmak çok anlamlı"

Gültekin, AA muhabirine meme kanserini erken teşhis sayesinde yendiğini söyledi.

22 yaşındayken göğsündeki ağrı şikayetiyle doktora gittiğini ve ultrasonda kitle tespit edildiğini belirten Gültekin, şunları kaydetti:

"Kitlenin iyi ya da kötü huylu olup olmadığı belli değildi. Daha sonra biyopsi sonucunda kanser hastası olduğum öğrenildi. 22 yaşında olduğum için bu kanseri bilmiyordum. Doktor uzun bir sürecin beni beklediğini söyledi. Ameliyat oldum, kemoterapi aldım, ışın tedavisi gördüm, hormon ilaçları kullandım. Kanserin üzerinden yıllar geçti ve şükür atlattım. Şimdi hiçbir ilaç kullanmıyorum. Düzenli bir şekilde kontrollerime devam ediyorum. 4 yıldır onkoloji günleri etkinliğine katılıyorum. Burada kanserli hastalarla süreçlerimizi paylaşmak gerçekten çok anlamlı. Bilgi akışı yapıyoruz. Kadınlar, kitle hissettiklerinde ihmal etmesinler, doktora gitsinler. Tedavilerini geciktirmesinler, erken teşhis hayat kurtarıyor."

Moral ve motivasyonun tedavi sürecinde önemli etken olduğunu ifade eden Gültekin, "Motive olmak için sevdikleri işe yönelsinler, aktivitelere, kurslara katılsınlar. Hastalık sürecinde kanseri unutsunlar. Etkinliklerde moral bulabiliyorlar. Kanser hastaları yılmasınlar, savaşsınlar. Erken teşhis hayat kurtarır, kanserden korkmasınlar." dedi.

"Bu süreci aştım ve şu an buradayım"

Dört yıl önce meme kanseri teşhisi konulan ve başarılı tedavi süreciyle hastalıktan kurtulan Çırpanlı da "Evde göğsümde bir kitle olduğunu fark ettim. Biyopsiden sonra da ikinci evre meme kanseri olduğum anlaşıldı. Erken teşhis olduğum için sürecim daha kolaydı. Zorluklar da vardı ama 21 yaşında asla kansere yakalanacağımı düşünmemiştim. Kanser olduğumu öğrenince çok üzüldüm. Bu süreci aştım ve şu an buradayım. Lütfen kimse korkmasın ve taramaya gitsin. Erken teşhis aldığınızda süreç daha kolaylaşıyor. Geç gidersek hiçbir yararı olmaz." diye konuştu.

"Hayallerimin peşinden gittim"

Makedonya'da yaşayan ve altı yıl önce lenf kanseri teşhisi konulan Behima Asan ise genç yaşta olmasının kanseri yenmesinde önemli bir etken olduğunu belirtti.

Yaşadıkları süreci aynı hastalıkla mücadele edenlerle paylaşarak onlara umut olmak istediklerini vurgulayan Asan, şunları kaydetti:

"Hayallerimin daha başındayken hayatın kendi sınavıyla karşılaştım. Kanseri son evrede fark ettim. Teşhis konulduğunda doktorum bana 'şu an bunları konuşurken bile geçen saniye senin hayatından geçiyor.' demişti. Ölümle kalım arasında bir çizgideydim. Ben hayallerimi seçtim. Hayallerimin peşinden gittim, onlar beni hayata tuttu. Hayallerimi yaşatmak için yaşıyorum. Son evrede fark ettiğim için fazla ilerlemişti. Bir yıl sürdü tedavim. 25 yaşıma iki gün kala kanseri yenmiştim. Hayallerinizi küçümsemeyin, kanseri gözünüzde büyütmeyin. Çünkü o sadece küçücük bir hücre ama siz ondan çok daha fazlasısınız."