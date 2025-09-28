Kanseri Yenen Minik Tamer'in Fenerbahçe Hayali

Hataylı baba, kanseri yenen 3,5 yaşındaki oğlu Tamer Talha Oğuz ile Fenerbahçe maçını statta izlemenin hayalini kuruyor.

İskenderun ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Oğulcan Oğuz (27), oğlu Tamer'in oyun oynarken sürekli dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle hastaneye götürdü.

İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan muayene ve tetkiklerle Tamer'in beyin sapında tümör olduğu tespit edildi.

Tamer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilerek burada tedaviye alındı.

Ameliyatla beyin sapındaki tümör alınan Tamer, yaklaşık 14 buçuk ay boyunca gördüğü kemoterapi ve radyoterapinin ardından hastalığı yendi.

"Oğlumla güzel etkinlikler yapacağız"

Baba Oğulcan Oğuz, gazetecilere, evladının sağlığına kavuşmasının sevincini yaşadığını söyledi.

Zor süreçler geçirdiklerini anlatan Oğuz, "O süreç bizim için gerçekten çok uzundu. Belki de anne ve babanın en zor imtihanıydı. Yaklaşık 14 buçuk ay süren bu zorlu yolculukla gerçekten Allah tarafından bir mucizenin yaratıldığını düşünüyorum. Doktorlar oğlumun bu dertten kurtulduğu bilgisini verdiler. Anne, baba olarak bu almış olduğumuz en güzel haberlerden birisiydi. Mutluluğumuzun gerçekten tarifi yok." diye konuştu.

Oğuz, hastalığı yenen oğluyla yeniden oyun oynayıp maç yapmanın hayalini kurduğunu belirtti.

Oğlunun koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe stadında oğlumla milyonlarca taraftarın önünde bu duygumuzu paylaşarak maç seyretmek istiyoruz. Bu bizi çok mutlu eder. Bu süreçte çok kısıtlanmıştık. Oğlumla beraber ilerleyen zamanlarda inşallah kendimizi toparladığımızda Fenerbahçe stadında koşarak, güçlü bir şekilde, dimdik ayakta olarak top oynarız. Oğlumla güzel etkinlikler yapacağız, balonlar uçuracağız. Oğlumla artık özgürce gezebileceğiz, istediklerimizi yiyebileceğiz. Allah nasip ederse oğlumla ilerleyen süreçlerde güzel şeyler başaracağız."

Anne Merve Oğuz (26) da oğlunun hastalığı yenmesinden dolayı gökyüzüne balon bırakma etkinliği düzenlemeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim. İçimdeki bütün stres ve sıkıntı gitti. Çok şükür iyileşti ve balonları uçuracağız. Oğlum Fenerbahçeli ve top tutkunu. Hayali de zaten bir stadyuma gitmek, onları izlemek, görmek ve fotoğraf çekilmek."