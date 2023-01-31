Kanseri yenen kadın üretici işini büyütmek istiyor

Yakalandığı tiroit kanserini yenen Edirneli üretici Özgül Sürü, sahip olduğu hayvan varlığını devlet desteğiyle artırarak aile ekonomisine daha çok katkı sağlamak istiyor.

Yakalandığı tiroit kanserini yenen Edirneli üretici Özgül Sürü, sahip olduğu hayvan varlığını devlet desteğiyle artırarak aile ekonomisine daha çok katkı sağlamak istiyor.

Edirne merkeze bağlı Avarız köyünde oturan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Sürü, 2016'da tiroit kanseri olduğunu öğrendi.

Uzun süren tedavisi boyunca iki kez ameliyat olan Sürü, bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu morali bahçesinde baktığı hayvanlarda buldu.

İlk önce tavuk yetiştirmeye başlayan Özgül Sürü, daha sonra koyun ve kaz bakmaya başladı. Sürü, Edirne Valiliğinin destekleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" sayesinde tavuk varlığını artırdı.

"Abdi" ve "Tarçın" adını verdiği köpeklerini bir an olsun yanından ayırmayan, gününün büyük bölümünü hayvanlarına bakarak geçiren Sürü, tedavi ve hayvan sevgisiyle kanseri yendi.

Günün büyük bölümünü hayvanlarıyla geçiriyor

Sürü, AA muhabirine, köy hayatını ve hayvanlarla ilgilenmeyi çok sevdiğini söyledi.

Hayvan bakımının zorlu yanlarına rağmen güzel bir uğraş olduğunu ifade eden Sürü, "46 koyunum ve yaklaşık 50 tavuğum var. Kalktığımda ilk olarak tavuklara yemlerini ve sularını veriyorum. Ardından köpekleri ve sonrasında koyunlarımı besliyorum." dedi.

Kanser tedavisi boyunca hayvanların kendisine moral olduğunu anlatan Sürü, şunları kaydetti:

"Ben her zaman onları severim. Onlara isim verdim, seslendiğim zaman hemen yanıma gelirler. Onlarla mutlu oluyorum. Bu hastalığı başka türlü yenemezdim herhalde. Baktığım hayvanlar yoldaştan öte can dostlarım. 2 oğlum var, bunun yanında baktığım hayvanlar da benim oğullarım ve kızlarım. 'Hayvan sevgisiyle sağlığıma kavuştum.' diyebilirim. Devlet desteğiyle tavuk almıştım. İnşallah ileriye doğru daha büyük destekler alarak işimi büyütmek istiyorum."