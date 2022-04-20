Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı

BERGAMA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesinde 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan bisiklet tutkunu Emine Aktürk (50), hastalara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kendisiyle aynı yaştaki arkadaşı Arzu Elibol ile 18 Nisan'da 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıktı. Turun ilk ayağı olan Aydın'da mola veren iki arkadaş bir süre sonra tekrar yola koyuldu.

Evli, 3 çocuk annesi emekli terzi Emine Aktürk, 2020 yılında rahatsızlanınca gittiği hastanede meme ve lenf kanserine yakalandığını öğrendi. Kemoterapi süreciyle tedavisine başlanan Aktürk, hastalığa karşı moralini bozmadı ve tek tutkusu olan bisikletiyle hayata sımsıkı sarıldı. Yatmak yerine bisikletiyle gezmeye devam eden Aktürk, hastalığının hafiflediğini hissettiği dönemde de birçok kadına bisiklet eğitimi verdi.

Emekli bankacı Arzu Elibol da "Emine'ye, 'Bir Gaziantep yapalım mı?' diye sordum, oradan böyle bir proje çıktı. Çünkü Emine ağır bir kanser tedavisi ve kemoterapi gördü. Bu tur sadece sağlık için değil emekli olmuş insanlara da örnek olmak için de çıktık. Hedefimiz şu an Şanlıurfa ve Mardin bölgesi. Ancak, bu tabii ki sağlığımıza bağlı. 3 aylık bir hedef koyduk. İstediğimiz zamanda bu hedefe ulaşamazsak bir daha tekrarlayacağız. Bir de yanımızda bisikletçilerin giydiği yelek var. Her gittiğimiz yerde tanıştığımız kadınların isim ve imzalarını bu yeleğe attırıyoruz. Döndüğümüzde hatıra olarak kalacak" diye konuştu.