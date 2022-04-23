Kanseri 3 kez yenen kadın ile doktoru diğer hastalar için el ele verdi

İZMİR (AA) - Radyasyon onkoloğu Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, 22 yıl önce ileri evre kanser tanısıyla kendisine gelen ve 3 kez hastalıktan kurtardığı Çiğdem Beşkardeş ile hastalara yardım etmek amacıyla kurulan dernekte birlikte çalışıyor.

İzmir'de 22 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrenen banka yöneticisi Çiğdem Beşkardeş ile Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu'nun yolları hastane odasında kesişti.

Haydaroğlu'nun tedavisini üstlendiği Beşkardeş, 22 yıl boyunca 3 kez hastalığı yendi ve 2005'te Meme Kanseri ile Savaşım Derneğini (MEMEKANDER) kurdu.

Beşkardeş, hastalıkla mücadelesinde elini hiç bırakmayan Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu'nu 2021 yılında MEMEKANDER'e davet etti.

Ayfer Haydaroğlu, 22 yıllık hastası ve MEMEKANDER üyelerinin teklifini kabul ederek dernek başkanlığını üstlendi ve diğer hastalara yardım etmek için projeler üretmeye başladı.

Umut verici cümle "Ben buradayım." oldu

Beşkardeş, AA muhabirine, 1999 yılının Aralık ayında kanser nedeniyle sol memesinin alınmasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kemoterapi aldıktan sonra radyasyon tedavisi için Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu'nun kapısını çaldığını söyleyen Beşkardeş, şunları anlattı:

"Kemoterapi bittikten sonra radyasyon için çizim yapılması lazımdı. Ayfer Hoca'yı o zaman tanıdım. Daha önce daha ciddi hasta ilişkisi şeklinde bir merhabamız oldu ama esas yakınlığımız o çizim sırasındaydı. Çok teknik bir çizimdi, tedavinin takibi çok önemliydi. Onun güler yüzünü hatırlıyorum ve en önemlisi 'Ben buradayım.' dedi. Doktorlarımızın hepsi çok iyi ama erişilebilir, iyi kalpli ve farkındalıklı bir doktor olmanın daha başka olduğunu deneyimlerim sırasında anladım. Onun güler yüzü bana sıcaklık vermişti. 2000 yılında başlayan dostluk 2022 yılına kadar devam etti. Eli hep üzerimdedir."

Beşkardeş, hastalıkla mücadele ederken dernek çalışmalarını da yürüttüğüne değinerek, amacının kendisiyle aynı yoldan geçenlere ekonomik ve sosyal haklar sağlamak olduğunu belirtti.

Emekli olacağını öğrendikten sonra Haydaroğlu'na teklif götürdüklerini kaydeden Beşkardeş, "Hemen kapısını çaldım, her hastaneye gittiğimde kendisini ziyaret ederdim. Başka nedenle gitsem bile hatırını sorardım. 'Hocam hayırlısı olsun ama bizim size ihtiyacımız var.' dedim. Pek üstlenmek istemedi ilgi alanı olduğu halde sonra hatırımızı kıramadı bize başkan oldu." diye konuştu.

"Onunla olmaktan çok mutluyum"

Emekli olduktan sonra özel bir hastanede çalışmaya başlayan Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, Çiğdem Beşkardeş'in "çok gayretli" bir hasta olduğunu söyledi.

Kanserin Beşkardeş'in önce sol memesinde başladığını ve toplamda 3 kez görüldüğünü belirten Haydaroğlu, "Onun için söyleyebileceğim en önemli şey her zaman metanetli bir şekilde tedavilere çok muntazam uymasıdır. Ona '3 kere zafer kazanmış bir insan' gözüyle bakıyorum." dedi.

Haydaroğlu, hastasının zor günler geçirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çiğdem Hanım gerçekten hiçbir zaman alternatif yollara sapmadan, doktorlarla mükemmel bir ilişkide tamamen uyum göstererek bütün tedavileri kabullendi. Sıkıntılı, zor yollardan geçti sonunda başardı. Gerçekten onunla birlikte olmaktan da çok mutluyum. Meme kanseriyle savaşıma gönül veren biri olarak derneğe de beni çekti. Şu an birlikte çok güzel projeler yapıyoruz."

Beşkardeş'i muayene etmekten vazgeçmeyeceğini aktaran Haydaroğlu, "Onu sadece bir hastam olarak göremem. O kadar uzun birlikteliğimiz oldu ki benim için candır. Azıcık geciktiğinde hemen telaşlanıyorum. Bir hastadan çok daha yakın. Aynı zamanda arkadaş, aynı zamanda yoldaş. Aynı dernekte çok güzel çalışıyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Haydaroğlu, Beşkardeş gibi birçok hastasına yardım etmek için dernek çalışmalarına önem verdiğini, öncelikli hedeflerinin de yerel yönetimlerin desteğiyle bir dernek ofisi kurmak olduğunu sözlerine ekledi.