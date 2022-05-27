KANSERE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 'ULUSLARARASI YEŞEREN BİR BİTKİ ONKOLOJİ GÜNLERİ' DÜZENLENDİ - Haberler

MUŞ'ta, kansere dikkat çekmek ve mücadelede erken tanının önemini ele almak üzere '9'uncu Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri' düzenlendi. 10 ülkeden katılımın olduğu programın 2 gün süreceğini belirten Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, kanser konusunda uzman isimlerin destek verdiğini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü, Muş Alparslan Üniversitesi, Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği, Muş Belediyesi ile Genç Birikim Derneği'nin iş birliğiyle, 'kadın kanserleriyle mücadele' kapsamında '9'üncü Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri' düzenlendi. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, 10 ülkeden gencin katıldığı programın açılışında konuşan Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, 'En önemli hedeflerimizin başında, toplumun kaynağı olan çocukları ve gençleri kansere karşı korumak geliyor. Kanser çok tehlikeli bir sağlık problemi ve erken teşhis kanser tedavisini kolaylaştırıyor. Bu nedenle kansere karşı ailelerin, çocukların ve gençlerin doğru bilgilendirilmesi hastalığın önlenmesi ve erken teşhis açısından oldukça önemli. Sınır tanımayan bir hastalık olan kanser alanında, uluslararası ve ulusal düzeyde deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşımı büyük önem taşımaktadır. Bir ülkenin kanser alanında yaşadığı tecrübe, bir diğer ülke için rehber niteliğinde olabilmektedir diye konuştu.Onkoloji günlerinin önemli olduğunu ifade eden Yüce, 9'uncu Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri'nde kadın kanserleri ile mücadelede, tanıdan tedaviye yeni gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alınacak. Etkinlikler, Türkiye'de kanserle mücadele alanında önemli roller üstlenen, kanserle mücadele dernekleri, kanser hastaları, uluslararası sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, uzmanlar ve basın mensupları ile birlikte gerçekleşecektir dedi.Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bu tarz etkinliklerin uyanışa sebep olduğunu bildirdi. Polat, Kör kaldığımız bazı meselelere, biz bu etkinlikler vesilesiyle uyanıyoruz. Muş Alparslan Üniversitesi olarak biz elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu 3 defadır, bu programa ev sahipliği yapmış oluyoruz. Bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dünyanın her tarafından buraya çok değerli insanlar geldi. Bizim için bir onur dedi. Kanser hastalığının isminin bile korkuttuğunu ifade eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şunları söyledi'İlimizde faydalı çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanser hastalığı ismi duyduğumuzda, bizleri çok ürkütüyor ve korkuyorduk. Baktık Salih kanser hastalığına yakalanmış, sevgi, muhabbeti, birlikteliği ve aktif olmanın sonucunda kanser hastalığını yenebileceğini algısı oluşturdu.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel