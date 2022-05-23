Kanserden obeziteye, 200'den fazla hastalığın nedeni hormonlar, Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde - Haberler

İTALYA'nın Milano kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nde, (ECE 2022) hormonların neden olduğu yüzlerce kronik hastalığa dikkat çekilerek dünyada ilk kez 23 Mayıs tarihi, "Avrupa Hormon Günü" olarak ilan edildi. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dr. Ewa Kopacz, kongreye video konuşması ile katılarak hormonlara bağlı hastalıkların politikacıların gündemine alınacağını söyledi. Avrupa Endokrinoloji Derneği Üyesi Okan Bülent Yıldız hormonların kanserden diyabete, kısırlıktan kalp hastalıklarına, 200'den fazla hastalığın asıl nedeni olduğuna işaret etti. Yıldız, Türkiye'nin bugün Avrupa Birliği'ne girse, obezite oranı ile birinci sıraya yerleşeceğini vurgulayarak "Obeziteye Tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları eşlik ediyorsa kişinin ömründen 5 ila 20 yıl götürüyor. Çocuklarda da obezite artıyor. Bir çocuk 18 yaşına kadar ömrünün 2,5 yılını TV karşısında geçiriyor. Bu oran okul süresinden bile yüksek" dedi.

Pandeminin ardından bu yıl ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nde (ECE 2022) 100'den fazla ülkeden gelen binlerce hekimin gündeminde hormonlar vardı. İtalya'nın Milano kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ECE 2022'de, hormonların neden olduğu yüzlerce kronik hastalığa dikkat çekilerek dünyada ilk kez 23 Mayıs tarihi, "Avrupa Hormon Günü" olarak ilan edildi. Kanserden diyabete, 200'den fazla hastalığın asıl nedeni olan ve büyük bir halk sağlığı sorunu olarak görülen hormonlar, Avrupa Parlamentosu'nun da gündemine girdi. Kongrenin açılış seremonisine video konuşması ile katılan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Polonya Eski Başbakanı Dr. Ewa Kopacz, hormon bozukluklarına bağlı hastalıklara dikkat çekti. Bu konuda politikacılar ve sağlık bakanlıkları nezdinde de farkındalık çalışmaları yapılacağına değindi. Konunun, Avrupa Parlamentosu'na taşınmasında büyük katkısı olan Avrupa Endokrinoloji Derneği Üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Avrupa Endokrinoloji Derneği Üreme ve Gelişim Endokrinolojisi Alan Lideri de olan Prof. Dr. Yıldız, hormonların kanserden diyabete, kısırlıktan kalp hastalıklarına, 200'den fazla hastalığın asıl nedeni olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Yıldız, "Üç yıl önce hormonların Avrupa sağlık politikaları üzerindeki önemine dikkat çekmek üzere Avrupa Parlamentosu'nda düzenlediğimiz oturum ve bu konuda hazırladığımız geniş katılımlı teknik rapor sonrasında bu yıl ilk kez 23 Mayıs'ta Avrupa Hormon Günü etkinliğini düzenliyoruz" dedi.

"OBEZİTE BİR YEME SORUNU DEĞİL HORMONAL BİR HASTALIK"

"İLK KEZ 4 YIL ÖNCE PARLEMENTO'DA BEN DE BİR KONUŞMA YAPTIM"

"TÜRKİYE AB'YE GİRSE OBEZİTEDE BİRİNCİLİĞİ ALIR"

"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI DAHİ OBEZİTE NEDENİ"

"GÜNLÜK HAYATTAKİ 1500'DEN FAZLA KİMYASALA DİKKAT"

Hormonları bozan kimyasallara da dikkat çekerek bunların AB ülkelerinde yılda 270 milyar Euro'ya varan sağlık harcamasına neden olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Yıldız, "Vücudumuzdaki hormonların normal çalışmasını bozan ve bizim dışarıdan soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yemek ya da cildimiz aracılığıyla aldığımız bazı kimyasallar var. Bunların 1500'den fazla olduğunu biliyoruz. Bu kimyasallar vücudumuzda hormon benzeri ya da hormon karşıtı etkiler yaparak sağlıklı olma durumunu bozuyor. Biz bu kimyasalların başta üreme fonksiyonunu bozup kısırlık olmak üzere, diyabet, obezite, tiroid hastalıklarına neden olduklarını biliyoruz. ve bugün Avrupa Birliği'nde yıllık 270 milyar Euro'ya ulaşan bir sağlık harcamasına neden oluyorlar. Böcek ilaçları, kozmetik ürünler, oyuncaklar, mobilyalara kadar hayatımızdaki pek çok üründe var bu kimyasallar. Örneğin bebekler için kullandığınız temizlik malzemelerinde, şampuanlarda koku ve parfüm içermeyen ürünleri tercih etmek önem arz ediyor."

Demirören Haber Ajansı / Güncel