Kanserden hayatını kaybeden bilgisayar mühendisi Aslı Derbent Özkan'ın ismi "Geleceğin Sınıfı"nda yaşayacak

ISPARTA - Türkiye'nin önemli yazılım firmalarında görev yapan bilgisayar mühendisi Aslı Derbent Özkan anısına öğrenim gördüğü Isparta Anadolu Lisesi'nde "Geleceğin Sınıfı" oluşturuldu.

Isparta Anadolu Lisesi'nde Aslı Derbent Özkan anısına "Aslı Derbent Özkan Geleceğin Sınıfı" oluşturuldu. Sınıf, Avrupa'da 34 Eğitim Bakanlığının konsorsiyumu ile oluşan Avrupa Okul Ağı tarafından öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı amaçlayan esnek bir sınıf olarak tasarlandı. 18 AB ülkesinin yer aldığı Future Classroom Lab Geleceğin Sınıfını Tasarlama projesi, öğrencilerin disiplinlerarası bir yaklaşımla yaşayarak üretmelerini esas alıyor. Aslı Derbent Özkan ve ailesi ve iş arkadaşları tarafından Isparta Anadolu Lisesi'nde açılan sınıfta öğrencilerin ufkunu genişletecek çeşitli türlerde 3D yazıcılar, CNC makinası, eğitim dronu, profesyonel dron, sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayarlar gibi çok sayıda eğitim materyali yer alıyor.

"Geleceğin Sınıfı" tanıtımında konuşan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kanser hastalığından hayatını kaybeden Aslı Derbent Özkan için, "İnşallah onun dünyada yapmış olduğu güzel işlerle birlikte yine neredeyse aynı sektör ve iş hayatıyla ilgili olabilecek bir sınıfa katkı sağladılar. Babası Yaşar amca ölümünün ilk haftasında kızı adına böyle bir faaliyette bulunmak istediğinden bahsetti. Bugün iki okulumuzda bu faaliyeti yaptık. İnşallah geride kalan öğrenciler sizin çocuklarınız olacaklar. Buradan faaliyet yaptıkları müddetçe, aldıkları eğitim sadaka-i cariye olarak yazılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarafından Aslı Derbent Özkan'ın anne-babası, eşine plaket takdim edilerek, öğrenciler tarafından "Geleceğin Sınıfı" tanıtıldı. Sınıf tanıtımına İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Aslı Derbent Özkan'ın anne ve babası, eşi, çocukları ve yakınları, öğrenci ve öğretmenler katıldı.