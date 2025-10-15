Kanser Tedavisi Gören Tuana'nın Balon Uçurma Hayali Gerçekleşti

Erzurum'da 7 aydır ilik kanseri tedavisi gören Tuana Karslı'nın balon uçurma hayali, Kızılay gönüllüleri ve 550 çocukla gerçekleştirildi.

Şubat ayında ilik kanseri teşhisi konulan 10 yaşındaki Tuana Karslı, ilkokul 3. sınıf öğrencisiyken okulunu tedavisi için bırakmak zorunda kaldı.

Tedavi sürecine başlayan Tuana, 4 ay önce ilk kemoterapisini aldıktan sonra 22 Ağustos'ta ameliyat oldu. Kemoterapi süreci devam eden Tuana daha önce kendilerine yardımcı olan Kızılay gönüllüleriyle balon uçurma isteğini paylaştı.

Bunun üzerine Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri, Sabancı İlkokulu'nda çocuklarla organizasyon düzenledi. Okula giren Tuana için ilk olarak bir sınıfta pasta kesildi, ardından okul bahçesinde toplanan 550 öğrenci, Türk Kızılay balonlarını gökyüzüne bıraktı.

Organizasyona ailesi ile katılan Tuana, balon etkinliğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

"Tuana böyle bir organizasyon hayal etti ve hayali gerçek oldu"

Anne Cemile Yakut, AA muhabirine, çok duygulandığını dile getirerek, kızının tedavi sürecinin devam ettiğini anlattı.

Yakut, "Tuana böyle bir organizasyon hayal etti ve bu gerçek oldu. Bizler için de çocuğum için de çok farklı oldu. Yaşadığımız durum hem çocuğum için hem bizler için çok yorucu. Ama hayatımızda böyle olumlu şeyler sürece katkı veriyor. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Bundan sonra da umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Sonuna kadar Tuana'nın arkasındayız." dedi.

Türk Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek de Tuana'nın kendileri için çok özel bir çocuk olduğunu belirtti.

Tuana Karslı ile ilk tanıştıklarında onun masumane fidan dikme isteğinin kendilerini çok etkilediğine işaret eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Hastanede, odasının camına bakan tarafa 15-20 fidan dikmiştik. Tuana her sabah onun suyunu veriyordu. Geçtiğimiz günlerde 'Amca balon uçurabilir miyiz' deyince biz de geri çeviremedik. Ekip olarak gönüllülerimizle ve öğretmenlerimizle güzel bir hazırlık yaptık. Sabancı İlkokulumuzu seçtik, bu güzelliği yaşamak adına toplandık. Bu mutluluklarla çocuğumuzun tedavisinde de ciddi anlamda güzel adımlar atıldığını, moralinin yüksek olduğundan dolayı değerlerde artış olduğunu, güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz."

İkbal, bu tür organizasyonları gönüllülerle sürdüreceklerini kaydetti.

"Hastalarda ilik nakli aslında çok kıymetli bir tedavi yöntemi"

Organizasyona katılarak destek veren Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer de bu tür hastalar için kök hücre bağışının önemine dikkati çekti.

Üzer, "Özellikle lösemili, lenfomalı, bazı kan hastalıklarına, bazı kanser türlerinde kemoterapi alan hastalarda ilik nakli aslında çok kıymetli bir tedavi yöntemi. Bunun için de geniş bir bağışçı havuzuna ihtiyacımız var. Bu şekilde hem eşleşme ihtimalini arttırıyoruz. Bu insanların tedavi ihtimallerini de artırmış oluyoruz." diye konuştu.

Okul müdürü Fatih Cerrah da çocuklar için de çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, Tuana'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.