Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Astsubay Baykal'ın cenazesi, Çorum'da defnedildi
AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Astsubay Harun Baykal, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.
ANKARA (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Astsubay Harun Baykal, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.
Van'da görev yaparken yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun süredir Ankara'da tedavi gören Baykal, yaşam mücadelesini kaybetti.
Baykal'ın cenazesi, memleketi Çorum'da Ulu Cami'de cenaze namazının kılınmasının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze törenine babası İlhan Baykal, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak katıldı.
AA / Kemal Ceylan - Güncel