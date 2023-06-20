Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır mahkemede hakkını arıyor

KOCAELİ'de ileri evre meme kanseri olduğu gerekçesiyle ameliyatla göğüsleri alınan, ancak kanser olmadığı anlaşılan Çiğdem Kışlalı (51), hastaneye ve doktorlara açtığı davanın 6 yıldır devam ettiğini, artık dosyanın karara bağlanmasını istediğini söyledi.

KOCAELİ'de ileri evre meme kanseri olduğu gerekçesiyle ameliyatla göğüsleri alınan, ancak kanser olmadığı anlaşılan Çiğdem Kışlalı (51), hastaneye ve doktorlara açtığı davanın 6 yıldır devam ettiğini, artık dosyanın karara bağlanmasını istediğini söyledi. Hayatının alt üst olduğunu belirten Kışlalı, bu süreçte tenis antrenörlüğü mesleğini yapamaz hale geldiğini ve eşinden boşandığını söyledi.

Sakarya'da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı, Ekim 2017'de, göğsünde kitle hissedip Kocaeli'deki özel bir hastaneye başvurdu. Hastanenin genel cerrahi bölümünde yapılan test ve tetkiklerinden sonra Kışlalı'ya, iddiaya göre, doktor, "5'inci evre meme kanserisin. Kanser kötü boyutta, 1 gün içinde bile yayılabilir, acil ameliyat olman lazım" dedi. Çiğdem Kışlalı, farklı tarihlerde 3 operasyon geçirip, toplam 20 saat ameliyatta kaldı. Göğüsleri alınan Kışlalı, ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenip ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı. Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi. Hastaneye 50 bin TL'nin üzerinde ücret ödeyen Kışlalı, ellerindeki rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor ve hastane hakkında dava açıldı.

Hastane yönetimi, konunun davalık olduğunu, bu süreçte açıklama yapmayacaklarını söyledi.