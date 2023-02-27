Kanser Hücrelerini Ameliyatsız Tespit Eden Cihaz Geliştirildi

SİDNEY, 27 Şubat (Xinhua) -- Sidney Teknoloji Üniversitesi öncülüğündeki bir araştırma ekibi, kanser hücrelerinin kan örneklerinden tespit edilip analiz edilmesi için yeni bir cihaz geliştirdi.

SİDNEY, 27 Şubat (Xinhua) -- Sidney Teknoloji Üniversitesi öncülüğündeki bir araştırma ekibi, kanser hücrelerinin kan örneklerinden tespit edilip analiz edilmesi için yeni bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz, doktorların invaziv (zarar verici doku oluşumları) biyopsi ameliyatları yapmadan tedavi süreçlerini izlemelerine yardımcı oluyor.

Biosensors and Bioelectronics dergisinin 223. sayısında yayınlanan çalışmada, 38.400 odacıklı yüksek verimli statik damlacık bazlı mikroakışkan cihazı tanıtıldı.

Cihaz, periferik kandaki metabolik olarak aktif dolaşan tümör hücrelerinin (CTC'ler) sayısını, tek hücre çözünürlüğünde izole edip sınıflandırabiliyor.

Araştırmacılar, yeni tasarladıkları cihazın işleyişinin basit ve sağlam olduğunu, bunun da CTC'lerin tek hücreli analizi için gereken özel ekipman ve uzmanlık ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini ve kanser hücrelerinin yerinde metabolik taramasını kolaylaştırabileceğini keşfetti.

Sidney Teknoloji Üniversitesi profesörü ve aynı zamanda makalenin ortak yazarı olan Majid Warkiani Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Cihazımız hücrelerin etrafındaki asitleşmeyi tespit eden pH'ye duyarlı floresan boyalar kullanarak artan laktat için tek hücreleri takip diyor" dedi

Uzman, "Tek bir tümör hücresi, bir mililitre kandaki milyarlarca kan hücresi arasında olabiliyor, bu da o hücrenin bulunmasını çok zorlaştırıyor. Yeni tespit teknolojisi ise metabolik olarak aktif tümör hücrelerini izole edebilen ve sayısını sınıflandırabilen 38.400 odacığa sahip" dedi.

Açıklamaya göre her yıl 150.000'den fazla Avustralyalıya teşhis konulan kanser, ülkede önde gelen hastalık ve ölüm nedenlerinden biri. Özellikle karaciğer, kolon veya böbrek gibi organlarda kanser şüphesi olanların, çoğu zaman kesin teşhis için ameliyat olması gerekiyor.

Biyopsinin hastalar için rahatsızlığa, daha yüksek maliyete ve ameliyat nedeniyle komplikasyon riskinin artmasına yol açabileceğine dikkat çeken Warkiani, kan numunelerindeki tümör hücrelerine ilişkin tespitini "doku biyopsisi yapmaktan çok daha az invaziv" olarak değerlendirdi.

Warkiani, "Bu da doktorların testleri tekrarlamasına ve bir hastanın tedaviye verdiği tepkiyi takip etmesine olanak sağlıyor" dedi.

Statik damlacık bazlı mikroakışkan cihazı için geçici patent başvurusunda bulunan Sidney Teknoloji Üniversitesi araştırma ekibi, cihazı ticarileştirmeyi planlıyor.