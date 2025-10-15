Haberler

Kanser Hastası Eşini Vuran Yaşlı Adam Gözaltına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 70 yaşındaki R.T., kanser hastası eşi 69 yaşındaki İzadiye Teker'i evde yatarken tabanca ile vurarak öldürdü. R.T. olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suçunu itiraf etti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokakta meydana geldi. R.T., kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. R.T., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini silahla vurduğunu itiraf etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, R.T.'yi gözaltına alırken, eşinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
