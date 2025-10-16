Haberler

Kanser Hastası Eşini Vuran Adam Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de kanser hastası eşi İzadiye Teker'i vurarak öldüren Rüstem Teker, meydana gelen olayın ardından gözaltına alındı. Eşinin tedavi sürecindeki psikolojik rahatsızlıklar ve aralarındaki tartışmalar olayın sebepleri arasında gösteriliyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kanser hastası eşi İzadiye Teker'i (69) evde yatağında uyurken tabanca ile vurarak öldüren Rüstem Teker'in (70) işlemleri sürüyor. Rüstem Teker'in ifadesinde, eşinin kanser tedavisi sürecinde psikolojilerinin bozulduğunu ve bu süreçte sık sık tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta meydana geldi. Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini silahla vurduğunu belirtti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyette işlemleri süren Rüstem Teker'in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.