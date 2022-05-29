Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı - Haberler

Eskişehir'de kanser hastalarına peruk hediye eden kuaförler, saç bağışına dikkat çekmek için defile düzenledi.

CMC-CAT Türkiye Kuaförler Federasyonu tarafından İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen defilede kuaförlerin saçlarına şekil verdiği gelinlik ve damatlık giyen mankenler, kırmızı halıda yürüdü.

Vatandaşların ilgi gösterdiği defilede konuşan Federasyon Başkanı Mustafa Ceylan, 2013'den bu yana kanser tedavisi gören yaklaşık 2 bin 800 kadına ücretsiz peruk sağladıklarını, bu kampanyalarını tanıtmak ve farkındalık sağlamak için sokak defilesi düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Bu etkinlikler sayesinde birçok kadının kanserle mücadele veren hemcinslerine saçlarını bağışlayarak destek olduğunu aktaran Ceylan, şunları söyledi:

"Devlet hastanelerinden ya da özel hastanelerden kim gelirse gelsin herhangi bir ücret almadan perukları hastalarımıza teslim ediyoruz. Burada bir farkındalık yapalım dedik. Hasta olup peruk isteyenler bize ulaşsın diye sokak defilesi organize ettik. Bu sayede hastalara ulaşmak istedik. İsteriz ki kimse hasta olmasın, olurlarsa da bizi bulsunlar."