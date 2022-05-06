Kansas'taki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kansas'taki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumun ağaçları yerinden söktüğü anların görüntüleri paylaşıldı.

ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumun ağaçları yerinden söktüğü anların görüntüleri paylaşıldı.

ABD'nin Kansas eyaletinde 29 Nisan'da meydana gelen ve onlarca evde büyük hasara yol açan hortum felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Andover'daki güvenlik kamerasına yansıyan anlarda hızla ilerleyen hortumun ortalığı savaş alanına çevirdiği görüldü. Hortumun etkisiyle yerinden sökülen ağaçların sürüklendiği kameraya yansıdı.

Hortum felaketinde ölen olmazken, Butler ve Sedgwick bölgelerinde 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Binlerce kişinin elektriksiz kalmasına yol açan hortum, 100'e yakın evde de hasar bırakmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title