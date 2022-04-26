Kanola tarlaları, fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosu oldu

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'da baharın gelmesiyle çiçek açan kanola tarlaları, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Baharın gelişiyle Bafra ilçesinde ekilen kanolalar çiçek açtı, doğa sarıya büründü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle bölgeden haberdar olup gelen fotoğraf tutkunları için de kanola tarlaları, doğal stüdyo oldu.

Vatandaşlar, aileleriyle geldikleri kanola tarlarında bolca fotoğraf çektirdi.