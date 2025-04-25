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Kanola Tarımı Arıcılık İçin Önemli Bir Kaynak

Kanola Tarımı Arıcılık İçin Önemli Bir Kaynak
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Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, kanolanın arılar için besin kaynağı olduğunu ve bölgede önemli bir yağ bitkisi olarak üretildiğini belirtti. Kanola, hem tarımsal üretimi hem de arıcılık faaliyetlerine katkılarıyla dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, nektar ve polen bakımından zengin kanolanın, arılar için önemli besin kaynağı olduğunu belirtti.

Tülek, AA muhabirine, kanolanın önemli bir yağ bitkisi olduğunu söyledi.

Baharda açan sarı çiçekleriyle tarlaları renklendiren kanolanın Trakya'da geniş alanlarda üretildiğini ifade eden Tülek, enstitünün, deneme çalışmaları kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde bitkinin ekimini yaptığını dile getirdi.

Bu yıl yaşanan kış kuraklığının olumsuz etkilerinin, bahar yağışlarıyla ortadan kalktığını anlatan Tülek, "Kanola, Trakya'da önemli münavebe bitkilerinden biri. Kışlık ekilişlerde bölgemizde buğday ve arpa başta olmak üzere kanola ekimi yapılıyor. Yazlık olarak diğer münavebe bitkimiz ise ayçiçeği. Dönüşümlü olarak bu bitkilerin ekimi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Tülek, kanolanın yağ bitkisi olmasının yanı sıra arıcılık faaliyetlerine katkı sağladığını vurguladı.

Kanolanın arılar için nektar ve polen kaynağı olduğunu belirten Tülek, şunları kaydetti:

"Kanolanın göz alıcı bir güzelliği var, bahar aylarında görsel şölen sunuyor. Kanola, arıcılık açısından da çok önemli bir bitki. Bu alanlardan beslenen arıların yaptığı ballarla ciddi bir üretim gerçekleştiriliyor. Kanola tarlalarının yanına gidince sürekli arı seslerini duyabilirsiniz. Arıcılığı da ikinci bir gelir olarak düşünebilirsiniz."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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