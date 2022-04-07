Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü koşucusu Ali Turan, NKolay İstanbul Yarış Maratonu'nda kategorisinde birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok branşta aktif olarak eğitimlerin ve faaliyetlerin devam ettiği Spor Kulübü'nün koşu takımında yer alan Turan, İstanbul'da düzenlenen maratona katıldı.

Turan, 60-64 yaş erkekler kategorisinde ipi göğüsleyerek birincilik kupasının sahibi oldu.

Yüce'den Emniyet Müdürü Kaya'ya ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Büyükşehir bürokratları, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı makamında tebrik eden Yüce, Türk Polis Teşkilatı'na kentte her bir vatandaşın huzuru ve güveninin teminini sağladığı için şükran dileklerini iletti, kentte güvenli ortamın sağlanması için yürütülen uygulamalar hakkında istişarelerde bulundu.

Teşkilat faaliyetleriyle ilgili her anlamda desteğe hazır olduklarını aktaran Yüce, tarihi şanla dolu olan Türk polisinin Türkiye'nin huzuru için canı pahasına görev yaptığını kaydetti.

Büyükşehir kanocuları Muğla'da 14 derece elde etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Muğla Köyceğiz'de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda 14 derece kazandı.

"Büyükler erkekler" kategorisinde yarışan Mustafa Özmen bin metrede ikinci, 500 metrede üçüncü, 200 metrede ikinci oldu. Aynı kategoride Fahri Ayvaz 500 metrede ikinci oldu. Gençler kategorisinde İdris Şentürk bin metrede ve 500 metrede birincilik elde ederken, Burak Tarhan 200 metrede üçüncü oldu.

Yıldızlar kategorisinde ise Taha Erkan bin metre, 500 metre ve 200 metre yarışlarında ilk sırayı alırken, Muhammed Emin Sulak da bin metre ve 500 metrede ikinci, 200 metrede üçüncü oldu. Büyükler kategorisinde yarışan Yusuf Baydoğan ise ikinciliği elde etti.

Öte yandan, Milli Takım seçmelerinde 2022 Avrupa ve dünya kano şampiyonaları için Büyükşehir takımından 5 sporcu kampa davet edildi.