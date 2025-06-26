Kano Sporcusu Oral Çağlar, Hatay'a Yolculuğuna Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

52 yaşındaki kano sporcusu Oral Çağlar, Artvin'den deniz yoluyla Hatay'a ulaşmayı hedefliyor. 20 günde Samsun'un Terme ilçesine ulaşan Çağlar, Türkiye'nin kıyılarını geçerek gençleri su ve deniz sporlarına yönlendirmeyi amaçlıyor.

Artvin'den yola çıkarak deniz yoluyla Hatay'a ulaşmayı hedefleyen 52 yaşındaki kano sporcusu Oral Çağlar, Samsun'un Terme ilçesine geldi.

Hopa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı bölgesinden 20 gün önce Karadeniz'e açılan Çağlar, Samsun'un Terme ilçesine ulaştı.

Burada mola veren ve dinlenen Çağlar, hedefine ulaşmak amacıyla yeniden denize açıldı.

Yolculuğu süresince hava şartları elverdiğince gündüzleri kürek çeken Çağlar, akşamları da sahilde çadır kurarak dinleniyor, ihtiyaçlarını gideriyor.

Çağlar, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana denizle iç içe bir hayat sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 15 yıl önce kanoyla tanıştığını belirten Çağlar, bu projeyi 11 yıl önce düşündüğünü ancak emekli olduktan sonra hayata geçirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Yüzmeyi çok küçük yaşlarda öğrendiğine işaret eden Çağlar, "Amacım Türkiye'nin kıyılarını denizden geçerek görmek ve Hatay'a ulaşmak. Etkinliğimdeki temel amacım, su ve deniz sporlarına çocuklarımızı, gençlerimizi yönlendirebilmek, ilgilerini bu alana çekebilmek. Bu doğrultuda yoluma devam ediyorum." dedi.

Yolculuğuna başladıktan sonra 20 günde Terme'ye ulaştığına dikkati çeken Çağlar, "Bu süre, kürek çektiğim ve kısa molalar verdiğim günlerden oluşuyor. Hava şartları elverirse bir buçuk ay içinde İstanbul'a varmayı hedefliyorum. Ardından Boğaz'ı geçerek Ege ve Akdeniz etaplarıyla yoluma devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti

Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de aynı anda can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Takımdan ayrılıyor mu! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Gidecek mi kalacak mı? Mert Hakan hakkındaki son karar verildi
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı

Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
Yeni takımı çok konuşulur! Morata Galatasaray'dan ayrıldı

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte el sıkıştığı takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.