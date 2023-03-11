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Kano alabora oldu; ekiplerin aradığı 2 kişi, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

Güncel Haberler

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2 kişinin kiraladığı kano, gölde alabora oldu.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2 kişinin kiraladığı kano, gölde alabora oldu. Ekipler göl çevresinde arama yaparken, suya düşen kişiler kanoyla kıyıya yanaştı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Sapanca Gölü kıyısındaki Kurtköy yakınlarında meydana geldi. Göl kenarındaki tesisten kano kiralayan 2 kişi suya açıldı. Bir süre sonra kano alabora oldu. Kanodakilerin suya düştüğünü görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine, UMKE ile jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye gelerek, göl çevresinde arama yaptı. Bu sırada suya düşen 2 kişi, kanoyla kıyıya yanaşıp gölden çıktı. Bu kişilerin sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sapanca Güncel Haberler

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