Kanispi Şelalesi Yaz Aylarında Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Van'ın Çatak ilçesinde yer alan Kanispi Şelalesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. 30 metre yüksekten dökülen sularıyla görsel bir şölen sunan şelale, doğa ile iç içe huzurlu bir ortam arayanların vazgeçilmez noktası haline geldi.

Kanispi Şelalesi'ne yoğun ilgi

BİTLİS - Van'ın doğal güzelliklerinden biri olan Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Doğayla iç içe huzurlu bir ortam arayanların uğrak noktası haline gelen Kanispi Şelalesi, yaz ayları ile birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Van merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, özellikle hafta sonları kampçılar, fotoğrafçılar ve doğaseverlerle dolup taşıyor. "Beyaz Su" anlamına gelen Kanispi, 30 metre yüksekten dökülen sularıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Serin havası, yemyeşil doğası ve temiz suyu sayesinde yazın sıcağından bunalan vatandaşlar için serinletici bir kaçış noktası oluşturuyor.

Kanispi Şelalesi'nin bölgeye farklı bir güzellik kattığını belirten İdris Ayaz isimli vatandaş, "Burayı sosyal medyada gördüm ve merak ettim. Gerçekten fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel. Doğa harikası diyebilirim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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