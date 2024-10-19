Kangren olan Antalya trafiğine 'boyalı şerit' modeli

SON dönemde sıkışıklığıyla gündemde olan Antalya trafiğinde Avrupa modeline geçiliyor. Ana arterlerdeki en sağ şeritlerin hatalı parklar nedeniyle kullanılamaz olması ve şehir içi otobüslerin şerit değiştirmek zorunda kalmasına bağlı trafiğin kilitlenmesine çözüm olarak en sağ şeritler yalnızca otobüslere ayrılıyor. Şeritler boyanacak ve otobüs harici hiçbir aracın girmesine izin verilmeyecek. Ayrıca otobüsler alt geçitleri de kullanamayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu taşıtlarla ilgili güncel sayıları açıkladı. TÜİK'in verilerine göre 2024 yılında trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 987 bin 701 oldu. Antalya'da ise motorlu kara taşıtları sayısı 2024 yılı için açıklanan güncel verilere göre 691 bin 283'ü otomobil olmak üzere 1 milyon 560 bin 363'e ulaştı. Kentteki trafik yoğunluğuyla ilgili hem Antalya Büyükşehir Belediyesi hem de Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ortaklaşa çalışma yürüterek, sorunu en aza indirmeye çalışıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuyla ilgili akıllı kavşak sistemlerindeki veriler titizlikle inceleniyor.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞININ BÜYÜK BÖLÜMÜ OTOBÜSLERDEN KAYNAKLANIYOR

Özellikle kentin ana arterlerinden olan 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Güllük Alt Geçidi, Mevlana Kavşağı, Varsak Üst Geçidi, Kızılırmak Caddesi, Mevlana Caddesi, Burhanettin Onat Caddesi sabah 07.30 ile 10.00 akşam 17.00 ile 19.30 saatleri arasında kilit duruma geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri sıkışıklığın yolların yetersizliğinden mi yoksa hatalı parklardan mı kaynaklandığını tespit etmek için dron ile denetim yaptı. Denetimde özellikle ana arterlerin hem gidiş hem dönüş istikametindeki sağ şeritlerin hatalı parklar nedeniyle şeridin kullanılamaz hale geldiğini belirledi. Tespit edilen bir başka konu da belediye otobüsleri oldu. 12 metre uzunluğundaki otobüslerin yolcu indirip bindirmek için en sağ şeridi kullandıkları ve hatalı parklar nedeniyle yolcu iniş binişi sonrası tekrar şerit değiştirmek için manevra yapmak zorunda kalan otobüs sürücülerinin arkalarından gelen trafiği istemeyerek de olsa durdurduğu tespit edildi. Hatalı park olduğu süre boyunca sürekli durağa gelen ve duraktan çıkış yapan otobüslerin sistematik şekilde arkalarından gelen trafiği durdurduklarının tespiti üzerine yeni bir çalışma başlatıldı.

OTOBÜSLER ALT GEÇİTLERE GİREMEYECEK, EN SAĞ ŞERİT BOYANACAK

Kentteki otobüs sayısının oldukça fazla olduğunu ve yolcu kapasitesine rahatlıkla cevap verecekleri seviyede olduklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Nurettin Şengül, kentin yaz- kış süren turizm hareketliliği nedeniyle sürekli yeni projelere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kentin kendi nüfusuna ve araç yoğunluğuna ek olarak günübirlik gelenlerin yanı sıra 30 milyonluk turist hareketliliğinin de olumsuz etkilerinin olduğunu belirten Şengül, "Gece gündüz çözüm için çalışıyoruz. Akıllı kavşak sistemiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. 23 kavşağa daha akıllı sistemi getireceğiz. Önümüzdeki ay faaliyete girecek. Toplu taşıma araçlarımızın büyük olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde ana trafiği kestiğini gördük. Ana hat üzerinde parklanmadan dolayı kaybettiğimiz bir şeridimiz var. Bu şeridin otobüs şeridi olması gibi bir çalışmamız var. Sağ şeridimiz otobüs şeridi olarak düzenlenecek. Boyanacak ve Avrupa'daki gibi bir sistem olacak" dedi.

Otobüs sürücülerinin, araçları büyük olduğu için ani ve hızlı şerit değiştiremediğini, hatalı parkların da bu durumu bir kat daha zorlaştırdığını belirten Şengül, "Alt geçitten gelen otobüslerin durağa yanaşması, duraktaki otobüsün çıkış yapmasının, trafiği kilometrelerce uzattığını gördük. Şerit değiştirmek zorunda bıraktıkça otobüsler bu sorun hep olacak" diye konuştu.

370 özel, 350 de belediyeye ait otobüs olduğunu belirten Şengül, 700'den fazla otobüsle hizmet verdiklerini belirterek, "Geçen sene 170 binlere kadar düşen yolcu sayımız, 5-6 ay içinde 270 bine ulaştı. 100 bin yolcu, en az 10 bin aracın trafikten çekildiğini gösterir" dedi.

OTELLER BÖLGESİNİN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK

Tatillerde yoğun girişlerin olduğunu, özellikle Kemer, Serik, Belek ve Kadriye bölgelerindeki otellere personelin servislerle ulaştırıldığını, bunun da trafiğe bir yük olduğunu ifade eden Daire Başkanı Şengül, "Önümüzdeki yılın turizm sezonunda trafik sorunu yaşamayacağız. Tüm sektörlerle görüşme içerisindeyiz. Otellerin giriş ve çıkış saatlerinde yarım saatlik düzenlemeyle trafik sıkışıklığının önüne geçilecek. Yeni bir yol yapmadan yolun kapasitesini artıracağız. Personel daha kısa sürede evine ya da işine ulaşmış olacak. Servislerin yakıt sarfiyatı azalmış olacak. Bu kaybedeni olmayan bir sistem olacak" diye konuştu.

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,