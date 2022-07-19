Kangal Termik Santrali işçilerinden grev kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kangal Termik Santrali işçilerinden grev kararı

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
 - Güncelleme:
Kangal Termik Santrali işçilerinden grev kararı

SİVAS'ta elektrik üretimi yapılan Kangal Termik Santrali'nde 460 işçi, zam talebine olumlu yanıt alamayınca grev kararı aldı.

SİVAS'ta elektrik üretimi yapılan Kangal Termik Santrali'nde 460 işçi, zam talebine olumlu yanıt alamayınca grev kararı aldı. İşçileri ziyaret eden Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, "Haklı mücadelemizde bir sonuç alamayacağımızı gördük. Buradaki müdürlerin elinden bir şey gelmiyor. Konya'ya gidip, üst düzey yetkililerle görüşeceğiz" dedi.

Kangal'da 1989'da üretime başlayan, 2013'te de özelleştirme kararı ile bir şirkete devrilen Kangal Termik Santrali'nde, 460 işçi grev kararı aldı. Zam talebinde bulunan işçiler, işverenden olumlu karşılık alamayınca dün akşam saatlerinde iş bıraktı. Karar sonrası jandarma ekipleri, santral önünde güvenlik önlemi aldı.

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, işçileri ziyaret ederek yanında olduklarını söyledi. Santral yetkilileri ile de görüşen Apaydın, olumlu sonuç alamadıklarını belirterek, "Haklı mücadelemizde bir sonuç alamayacağımızı gördük. Buradaki müdürlerin elinden bir şey gelmiyor. Konya'ya gidip, üst düzey yetkililerle görüşeceğiz. İnşallah görüşmelerimizde olumlu sonuç alırız" dedi.

'EN ÖNEMLİ ENERJİ KAYNAKLARINDAN BİRİDİR'

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Sivas Şube Sekreteri Harun Çelik ise "Bizim beklentimiz, bu oluşan sıkıntılı sürecin işçimizin lehine gerçekleşmesidir. Buradaki santral, ülkemizin en önemli enerji kaynaklarından biridir. Enerji de en önemli sektörlerden biridir. Burası da yerli kömürle üretim yapan ender işletmelerden biridir. Buradaki sıkıntının aşılması gerekmektedir Bu işi çözecek kişiler de işveren ve yetkilerdir. Bizim burada yapmamız gereken sendika ve işverenin ortak noktada buluşturmak. İşçilerimizin maddi, manevi beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Şu an işveren işletmeyi durdurdu. Bu süreci istemedik, işçilerimiz de istemedi. Ücretlerin yetersizliği nedeniyle bu durum oluştu" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Kangal Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title