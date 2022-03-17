Kangal ile kedinin dostluğu insanlığa örnek oluyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, 'Kral' isimli kangal cinsi köpek ile bir sokak kedisinin dostluğu ilgi çekiyor.

Sokak kedisinin soğuk kış günlerinde ısınmak ve oyun oynamak için Kral'ın etrafında dolaşması ve ona sürtünmesi görüntüleri yürekleri ısıtırken, sokak kedisinin kafasını ağzının içine alan fakat hiçbir zarar vermeyen Kral'ın hassasiyeti de merhametiyle bilinen kangal cinsi köpeklerin bu özelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Savaşların sürdüğü günümüzde masum sivillerin öldüğü bir süreçte hayvanların bu dostluğu insanlığa büyük bir ders veriyor.

Köpeği Kral'ın sokak kedisiyle yaşadığı anları kaydeden Nihat Zeyrek, "Ukrayna'daki savaşa rağmen, kedi ve köpeğin dostluğu onlara örnek olmalı. Kedi ve köpek dost olurken iki komşu devlet birbirleriyle anlaşamıyor. Çok anlamlıydı kedi ve köpeğin dostluğuna şahit olmak. Yaşasın dostluk, yaşasın insanlık" dedi.