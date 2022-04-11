Kangal'da rögar kapakları çalındı
AA - Ahmet Öztekin - Güncel
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Sivas'ın Kangal ilçesinde rögar kapağı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde rögar kapağı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Deligazili köyü mevkisinde Kangal Belediyesinin içme suyu deposuna ait 6 adet rögar kapağı çalındı.
Belediye yetkilileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Ahmet Öztekin - Güncel