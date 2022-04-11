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Kangal'da rögar kapakları çalındı

AA - Ahmet Öztekin - Güncel
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Kangal'da rögar kapakları çalındı

Sivas'ın Kangal ilçesinde rögar kapağı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde rögar kapağı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Deligazili köyü mevkisinde Kangal Belediyesinin içme suyu deposuna ait 6 adet rögar kapağı çalındı.

Belediye yetkilileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ahmet Öztekin - Güncel

Jandarma, Kangal, Sivas, Güncel, Haberler

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