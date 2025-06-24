Kangal'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
V.Ö. (63) yönetimindeki 23 LH 927 plakalı otomobil, Kangal ilçesi Kuruayşe köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan E.N.Ö. (23) ve N.E.Ö. (62) yaralandı.
Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel