Kangal'da lokantasının bacasından yangın çıktı
AA - Ahmet Öztekin - Güncel
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Sivas'ın Kangal ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Zafer Mahallesi Ahmet Öztekin Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın zemin katında H.K'ye ait lokantanın bacasında yangın çıktı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
Yangında binada hasar oluştu.
AA / Ahmet Öztekin - Güncel