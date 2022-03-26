Kangal'da lokantasının bacasından yangın çıktı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Zafer Mahallesi Ahmet Öztekin Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın zemin katında H.K'ye ait lokantanın bacasında yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangında binada hasar oluştu.