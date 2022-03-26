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Kangal'da lokantasının bacasından yangın çıktı

AA - Ahmet Öztekin - Güncel
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Kangal'da lokantasının bacasından yangın çıktı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Zafer Mahallesi Ahmet Öztekin Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın zemin katında H.K'ye ait lokantanın bacasında yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangında binada hasar oluştu.

AA / Ahmet Öztekin - Güncel

İtfaiye, Kangal, Yangın, Sivas, Güncel, Haberler

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