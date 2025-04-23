Kangal'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Adliye Personeli Oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup çocuk adliye personelinin yerine geçti.

Kutlamalar kapsamında, Kangal Adliyesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kangal Anaokulu öğrencisi, öğretmenleri ve aileleri, Kangal Adliyesini ziyaret etti.

Cumhuriyet savcısı Murat Emre Dalkılınç, hakimler Beyza Şimşek ve Emine Soymaz, kapıda karşıladıkları çocuklarla bir süre sohbet etti.

Ziyarette her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen makam temsili de ilgi gördü.

Mahkeme salonunda hakim cübbesi giyen minik öğrenci, temsili bir duruşmayı yöneterek arkadaşları arasında geçen küçük bir anlaşmazlığı çözmeye çalıştı.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, hatıra fotoğrafları çekildi.