Kangal Akkaraman ırkı koyunların yetiştirildiği TİGEM'in arazisine 8 gölet yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünce Kangal Akkaraman ırkı koyunların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 gölet oluşturuldu.

Kangal Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmede, hayvanların içme suyu ihtiyacının tanker ve arazözlerle araziye taşınan suyla giderilmesine alternatif çözüm bulunması için çalışma başlatıldı.

Meradaki koyunların içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla pınar ve gözelerin suyunun aktığı vadilerin önüne iş makinesiyle toprak set çekilerek 8 gölet yapıldı.

Ulaş Tarım İşletme Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, işletmelerinde 8 bini anaç olmak üzere 20 bin koyun bulunduğunu söyledi.

Akkaraman ırkının geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Keskin, "Bu koyunlarımız, meralarımızdan ve anızlardan faydalanıyor. 21 bin dekar meramız, 15 bin dekar anızımız var. Koyunlar bu alanda yayılıyor." dedi.

"Tanker ve arazözlerle araziye su taşıyorduk"

Arazideki en büyük sorunun su olduğunu, yaptıkları göletlerle bunu ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Arazinin çeşitli yerlerinde bulunan göze ve pınarların suyunu topladık. Koyunlarımız buradan da su ihtiyaçlarını karşılıyor. Sabah 05.00'te araziye çıkıyorlar, saat 22.00 ya da 23.00 gibi ağıllara dönüyorlar. İşletmemizin çevresine 8 gölet yaptık, bu göletleri yapmamızın amacı burada bulunan hayvanların susuz kalmaması. Daha önce tanker ve arazözlerle araziye su taşıyorduk. Bu da ekonomik olarak bizi zorluyordu, bu taşıma işini bitirdik. Pınarlar, gözeler ve yağmur sularını göletlerde topluyoruz. Koyunlarımız, hayvanlarımız ve yaban hayvanları için çok iyi oldu."

Keskin, yapılan göletlerin bölge ekonomisi için de faydalı olduğunu dile getirdi.

Bölgenin koyunculuk açısından önemine değinen Keskin, "Bu bölge coğrafi olarak koyunculuğa daha elverişli olduğu için Kangal Akkaraman damızlık satışlarımız da devam ediyor. Bu bölgedeki damızlık satışlarının yüzde 60-70'ni biz temin ediyoruz. Türkiye'nin her tarafından koç ve damızlık almak için Ulaş Tarım İşletmelerine müracaat ediliyor. Biz de çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz." diye konuştu.

Göletler yapılmadan önce koyunları su içmeleri için ağıllara götürdüklerini anlatan Keskin, "Koyunlar, suluklarından su içiyordu zaman kaybı oluyordu. Biz artık göletleri koyunların otlandığı yere yaptığımız için sürülerimiz daha rahat faydalanıyor. Daha iyi otluyor, koyunun gelişmesi, büyümesi daha güzel oluyor." ifadelerini kullandı.