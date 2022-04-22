Son dakika haberleri | KANDIRILAN KAÇAK GÖÇMENLER, JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ - Haberler

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Son dakika haberleri | KANDIRILAN KAÇAK GÖÇMENLER, JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | KANDIRILAN KAÇAK GÖÇMENLER, JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

Son dakika haber... İZMİR'de, Yunan adalarına geçme vaadiyle kandırılıp, terk edilen 94 kaçak göçmen, aç ve susuz olduklarını belirterek, jandarmadan yardım istedi.

İZMİR'de, Yunan adalarına geçme vaadiyle kandırılıp, terk edilen 94 kaçak göçmen, aç ve susuz olduklarını belirterek, jandarmadan yardım istedi.

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için geçişi organize eden kişilerle anlaşan, 15'i kadın, 19'u çocuk toplam 94 Afganistanlı, Urla ilçesine bağlı Çılga Koyu mevkisindeki araziye getirildi. Kaçak göçmenlere burada bir süre bekleyeceklerini belirten organizatörler, daha sonra bölgeden ayrıldı. Göçmenler, aç ve susuz olduklarını belirterek jandarmadan yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, göçmenleri yaya olarak Dalyan koyu mevkisine sevk etti. Burada ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin, Urla'ya bağlı Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ardından da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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