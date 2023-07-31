Kandırdıkları kişilerden şantajla para aldıkları öne sürülen 11 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden kandırdıkları kişilerden tehdit ve şantajla para aldıkları öne sürülen 16 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte sosyal medya hesapları üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle kandırdıkları şahısların yönlendirdikleri günübirlik evlerde görüntü çekerek şantaj yapan şahıslara yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli Konya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'i emniyetten serbest bırakılırken, 11'i ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlıların hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 2 tüfek, silahlara ait çok sayıda mermi ile dijital materyal ele geçirildi.

Şanlıurfa emniyeti, yaklaşık 3 ay süren çalışmada zanlıların bu yolla 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.