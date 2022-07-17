Kandıra sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul, Düzce, Sakarya, Kocaeli hafta sonunu burada geçiriyor

KOCAELİ - Son yıllarda yaşadığı yoğunluk sebebiyle Karadeniz'in Bordum'u olarak adlandırılan Kandıra sahilleri, hafta sonu nüfusunun adeta 10 katına çıkıyor. Sahiller adeta hınca hınç doluyor.

Son yıllarda özellikle İstanbul, Sakarya, Düzce gibi çevre illerden de yerli turist çeken Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin sahil kıyıları, Bodrum'u aratmıyor. Haftasonu binlerce insanın adeta akın ettiği Kerpe, Kefken, Bağırganlı, Cebeci plajlarını görenler, "İğne atsan yere düşmez" yorumunda bulunuyor. Nüfusunun 10 katına çıktığı Kerpe'de plajlarda oturacak yer bile kalmıyor.

Yeşil doğası, mavi denizi ile dikkat çeken Kandıra sahillerinde yer bulmak isteyenler sabahın ilk ışıkları ile gelmeyi tercih ediyor.

Düzce'den Kerpe'ye geldiğini belirten Melike Yıldız, "Bu kadar kalabalık beklemiyordum. İnanılmaz bir yoğunluk var. Yüzdük, dalış yaptık. Keyifli bir gün geçiriyoruz. Doğası, denizi ile çok güzel bir yer" dedi.

Vatandaşlar denizde yüzmenin yanı sıra, tekne gezileri, dalış gibi etkinlikler de yapıyor.