Kandıra Plajlarında Denize Girme Yasağı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde yüzmemeleri istendi.