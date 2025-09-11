Kandıra'da Yaya Kazası: Tanıklar Olayı Anlattı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 Eylül'de otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı kazanın görgü tanığı, olayı ve sonrasında yaşananları anlattı.

Kaza anında olay yerinde olan Kurtyeri Mahallesi muhtar azalarından Muhammet Ali Köksal, AA muhabirine, kaza sırasında kahvehanede oturduğunu, sesi duyup başını çevirdiğinde kazazedenin yere düşme anını gördüğünü söyledi.

Kazadan sonra yanına gittiklerinde yayanın durumunun iyi olduğunu gördüğünü dile getiren Köksal, yaralının ambulansla hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Köksal, kazadan sonra kamera kayıtlarını izlediğini ve kazazedenin olayı hafif yaralı atlatmasını atikliğine bağladığını anlatarak, "Verilmiş sadakası varmış. Gerçekten kendini o an zıplayarak kurtardı. Zıplamasaydı gerçekten o aracın ona vurması kötü sonuçlar doğurabilirdi. Yani onun adına sevindirici bir durum. Biz de sevindik. Hayatta olduğunu, pek yarası olmadığını gördük." diye konuştu.

Yolda yıllardır trafik kazaları olduğuna dikkati çeken Köksal, "Buna önlem alınması için gerekli yerlere gerekli şeyleri söyledik. Buraya kasis sistemi istedik. Kasis sistemi olmazsa günün belirli periyotlarında jandarma radar sistemi ya da EDS kurabilir." ifadelerini kullandı.

Olay

Kefken yolu Kurtyeri Mahallesi mevkisinde 4 Eylül'de M.E.Ç'nin kullandığı 41 AYV 531 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarpmıştı.

Kaza anında otomobili fark ettiği anda zıplayan A.A, aracın ayaklarına çarpması üzerine havada dönerek yere düşmüştü.

Köprücük kemiği kırılan ve ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilmişti.

Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı.