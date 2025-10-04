Haberler

Kandıra'da Yavru Köpeği Yere Fırlatan Şahıs Gözaltına Alındı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, bahçesine girdiğini iddia ettiği yavru köpeği kuyruğundan tutarak yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan E.B., mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde E.B.'nin kuyruğundan tuttuğu yavru köpeği yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. E.B. isimli bir kişi, bahçesine girdiğini iddia ettiği bir yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yere fırlatıldıktan sonra acı çığlıkları ve çevredeki vatandaşların E.B.'ye gösterdiği tepki yer aldı. Ayrıca, E.B.'nin kendisine tepki gösteren vatandaşlara da küfür ederek karşılık verdiği duyuldu.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken olay tepki çekti. E.B., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
