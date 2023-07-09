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Kandıra'da yarın plajlarda denize giriş yasağı

Kandıra'da yarın plajlarda denize giriş yasağı

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Kocaeli'nin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda yarın denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan, yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Kocaeli'nin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda yarın denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Karadeniz Kocaeli Kandıra Güncel Haberler

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