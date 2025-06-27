Kandıra'da Vidanjörün Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bir vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, çocuğun ölümünü doğrularken, sürücü gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen vidanjör, kaykay süren 4 yaşındaki Yiğit D'ye çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Yiğit D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine gönderildi.
Polis, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel