Kandıra'da Vidanjörün Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bir vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, çocuğun ölümünü doğrularken, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen vidanjör, kaykay süren 4 yaşındaki Yiğit D'ye çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Yiğit D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine gönderildi.

Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan büyük tehlikeyi böyle aktardı!
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Tartışma yaratan görüntü! 'Umarım gerçek değildir' yorumları yapılıyor

Tartışma yaratan görüntü! "Umarım gerçek değildir" yorumları yapılıyor
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.