Kandıra'da traktörden düşen sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken traktörden düşen sürücü yaralandı. Duraklı Mahallesi Hasanpınarı mevkisindeki bahçesinde çalışan Halil A. (75) kullandığı traktörün üzerinden seyir halindeyken düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken traktörden düşen sürücü yaralandı.
Duraklı Mahallesi Hasanpınarı mevkisindeki bahçesinde çalışan Halil A. (75) kullandığı traktörün üzerinden seyir halindeyken düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı???????.