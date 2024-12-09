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Kandıra'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Kandıra'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü Osman Rahmi Ö. yaşamını yitirirken, eşi Leyla Ö. yaralandı. Olayda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

Osman Rahmi Ö. (65) idaresindeki 54 AZ 372 plakalı traktör, Sarıcaali Mahallesi Muharremler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler ile çevredeki çiftçiler, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Leyla Ö'yü kurtarmak için çalışma başlattı.

Traktörün altından çıkarılan çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Osman Rahmi Ö. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, bacaklarında kırık olduğu öğrenilen eşi Leyla Ö. ise Kocaeli Üniversite Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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