Kandıra'da tartıştığı akrabasını silahla vuran kişi hamile kadını öldürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tartıştığı akrabasının silahla ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren hamile kadının cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tartıştığı akrabasının silahla ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren hamile kadının cenazesi toprağa verildi.

Akdurak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde akrabası Aydın Ç. tarafından tartışma sonucu silahla yaralanan 3,5 aylık hamile İpek Ç. (22) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İpek Ç'nin cenazesi, Yeşil Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan olayda yaralanan Azat O'nun (7) tedavisinin ardından taburcu edildiği, olay yerinden uzaklaşan Aydın Ç'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Kandıra Akdurak Mahallesi'nde dün, Aydın Ç. tartıştığı akrabası İpek Ç. ile Azat O'yu tabancayla vurarak yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.