Kandıra'da Takla Atan Otomobildeki 5 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Kandıra'da Takla Atan Otomobildeki 5 Kişi Yara Almadan Kurtuldu
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. 3'ü çocuk 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

S.Ö. idaresindeki 41 KM 188 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Pirceler mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Takla atan araç yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kazadan yara almadan kurtulan 3 çocuk ile sürücü ve bir kişiyi ayakta muayene etti.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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