Kandıra'da Takla Atan Otomobildeki 5 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

S.Ö. idaresindeki 41 KM 188 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Pirceler mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Takla atan araç yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kazadan yara almadan kurtulan 3 çocuk ile sürücü ve bir kişiyi ayakta muayene etti.