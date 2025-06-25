Kandıra'da Takla Atan Araçta 3'ü Çocuk 5 Kişi Bulundu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan, 3'ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu otomobil, takla attı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, D-130 kara yolu Kandıra istikameti Pirceler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 KM 188 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücü S.Ö.'nün kontrolünden çıkıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişiye olay yerinde ayakta tedavi uygulandı. Araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.