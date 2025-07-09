Kandıra'da Tabancalı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Temmuz Cuma günü Çarşı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde özel bir klinikte diş hekimliği yapan M.E.T. ve Y.C'nin tabancayla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında yaralıların kuzeni N.M.M'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Polis, olayla ilişkisi olduğunu değerlendirdiği S.M. ve Y.D'yi 5 Temmuz'da, firari şüpheli N.M.M'yi ise 7 Temmuz'da gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.M.M. ile S.M. tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.M.M. ile özel bir klinikte diş hekimliği yapan kuzenleri M.E.T. ve Y.C. arasında tartışma çıkmış, N.M.M, tabancayla kuzenlerine ateş açmıştı.

Bacaklarından yaralanan M.E.T. ve Y.C, sağlık görevlilerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmış, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.