Kandıra'da su kuyusuna düşen kadın kurtarıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kadın, ormanlık alanda su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın olayda yara almadan kurtuldu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su kuyusuna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orhan Mahallesi'nde Ayşe U, ormanlık alana gittiği sırada üzeri açık su kuyusuna düştü.
Kadının sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ayşe U, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kuyudan çıkarıldı.
Olayda yara almayan kadın, evine döndü.