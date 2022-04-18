Kandıra'da ramazan şenliği programı

Kandıra Belediyesince, iftar sonrası ramazan şenliği düzenlendi.

Namazgah Kültür Merkezi(nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlenirken, anne ve babalarına yönelik semazen gösterisi ve Türk tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

Belediye Başkanı Adnan Turan, düzenlenen etkinlikle Kovid-19 salgını sonrası farklı bir ramazan coşkusu yaşanmasını hedeflediklerini belirterek, "Çocuklarımıza ramazan ayına has eski kültürel güzelliklerimizi yaşatmak istedik. Ramazan dolayısıyla çocuklarımıza yönelik bir etkinliğimiz daha olacak. Ramazan sonrasında da sosyal kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere devam etmek istiyoruz." dedi.

Programda, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk tiyatrosu, Hacivat Karagöz oyunu, Kavuklu Pişekar, İbiş ve meddah, sihirbaz, palyaço, ateşbaz, sahne ve balon gösterileri, yüz boyama, şişme oyun parkurları ve çocuklar arasında çeşitli yarışmalar yapıldı.

Etkinlikte çocuklara, pamuk şeker, helva, patlamış mısır ikramı yapıldı.???????