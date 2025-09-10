Haberler

Kandıra'da Otomobilin Yaya Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobili yaya A.A.'ya çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Kefken yolu Kurtyeri Mahallesi mevkisinde 4 Eylül'de yolun karşısına geçen A.A'ya henüz plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçen A.A'nın otomobil çarpmadan önce aracın camına doğru sıçradığı, çarpmanın etkisiyle yola doğru savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
